САРАТОВ, 21 августа. /ТАСС/. Рабочие приступили к установке пластиковых окон в домах в Заводском районе Саратова взамен выбитых после атаки БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба администрации района.

Глава района Вячеслав Доронин встретился с жителями поврежденных домов.

"Накануне специалисты произвели обследование и замерили оконные блоки в квартирах и подъездах. Сейчас продолжается изготовление новых пластиковых окон. Монтажные бригады устанавливают стеклопакеты по мере их готовности. Сейчас монтируют оконные блоки в домах № 26 и 26а по улице Брянской, в доме № 4 по Санаторному проезду: установлены 42 стеклопакета", - говорится в сообщении.

Кроме того, управляющая компания ООО "Благоустройство" приступила к восстановлению фасада дома № 26 на улице Брянской. В ближайшее время начнется ремонт детской площадки.

10 августа один из БПЛА упал во дворе жилого дома в Саратове, в результате погиб человек. В части квартир выбило окна, были также повреждены автомобили.