В ЛНР фонд "Защитники Отечества" приобрел 16 автомобилей для участников СВО

ЛУГАНСК, 21 августа. /ТАСС/. Региональный фонд "Защитники Отечества" приобрел за два года 16 автомобилей с ручным управлением для участников специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Через фонд "Защитники Отечества" обеспечиваем их средствами реабилитации. Более 200 уже пользуются высокофункциональными протезами, современными колясками, 16 человек получили автомобили с ручным управлением. Для 115 инвалидов - участников СВО адаптировали жилье под их потребности, в том числе оборудовали спецтехникой с использованием системы "умный дом", чтобы облегчить и сделать более комфортным ежедневный быт", - говорится в сообщении.

По словам главы региона, за два года в региональный филиал фонда обратились более 50 000 человек, а за социальным сопровождением - 11 000 человек. Его координаторы работают в 15 городах республики, помогая решать конкретные проблемы - от оформления документов и юридической помощи до поиска без вести пропавших и психологической помощи семьям погибших бойцов.

Также Пасечник отметил, что вернуться к полноценной мирной жизни ветеранам помогают разные адаптивные программы по профессиональному обучению, вовлечению в спорт и патриотической работе с молодежью. Уже более 300 ветеранам оказано содействие в трудоустройстве.