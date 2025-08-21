Это первые итоги исследования экологического состояния бухты

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Специалисты Морского гидрофизического института РАН обнаружили высокую степень загрязнения такими металлами, как медь, цинк и свинец, в донных отложениях Балаклавской бухты в Севастополе, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Таковы первые итоги исследования экологического состояния бухты.

"Согласно оценкам степени загрязнения донных отложений в 2005-2019 гг., уровень загрязнения изменялся от низкого для таких элементов, как ванадий, хром и никель, до высокого для меди, цинка и свинца. Что касается межгодовых изменений содержания тяжелых металлов, то общее содержание микроэлементов (хром, медь, никель, свинец, цинк) в донных отложениях составляло 558 мг/кг в 2005 году, снизилось до 414 мг/кг в 2015 году, но затем увеличилось до 763 мг/кг к 2018 году, предположительно в результате дноуглубительных работ", - отметили в пресс-службе.

Сотрудники МГИ РАН подвели первые итоги исследования экологического состояния Балаклавской бухты в части загрязнения донных отложений тяжелыми металлами, проанализировав данные за период с 2005 по 2019 годы. Работа стала первым итогом продолжающегося комплексного многолетнего мониторинга этой уникальной акватории Севастопольского региона.

В советский период акватория бухты служила стоянкой подводных и надводных кораблей военно-морского флота, а на берегах бухты располагались предприятия судоремонта. Как результат, донные отложения бухты были существенно загрязнены тяжелыми металлами. В более поздний период уровень загрязнения бухты снижался, поскольку исчезли техногенные источники загрязнения. В настоящее время бухта активно развивается как портовая акватория для маломерных судов.

Исследователи отбирали пробы из поверхностного слоя (до 5 см) донных отложений и анализировали содержание разных микроэлементов методом рентгенофлуоресцентного анализа. Исследование показало неоднородность в распределении тяжелых металлов по акватории бухты. Наиболее загрязненные участки отмечены в северном бассейне, особенно в его центральной и кутовой (наиболее вдающейся в сушу) частях. Донные отложения в южном бассейне Балаклавской бухты на протяжении исследуемого периода оставались менее загрязненными.

Ученые надеются, что их данные пригодятся органам местного самоуправления.