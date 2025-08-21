Петербургские аспиранты-ядерщики получили городские премии за научные проекты

Все три лауреата учатся в Институте ядерной физики им. Б. П. Константинова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Трое аспирантов Петербургского института ядерной физики им. Б. П. Константинова (ПИЯФ), входящего в федеральный научно-исследовательский центр "Курчатовский институт", получили премии правительства Санкт-Петербурга за собственные научные проекты. Об этом сообщила пресс-служба ПИЯФ.

"Поздравляем аспирантов филиалов НИЦ "Курчатовский институт" - ПИЯФ - Института высокомолекулярных соединений и Института химии силикатов им. И. В. Гребенщикова, получивших гранты <...> Победители утверждены распоряжением Комитета по науке и высшей школе [Санкт-Петербурга]" - сказано в сообщении.

Аспирант Института высокомолекулярных соединений Александр Ситко получил премию за научно-исследовательскую работу "Полимерные производные ароматических аминов и аминокислот с противовирусной активностью". Аспиранты Института химии силикатов Никита Барабанов и Ярослав Лушанкин удостоились премий за проекты "Разработка методики структурного анализа многокомпонентных стекол…" и "Синтез и исследование цезий содержащих кварцоидных стекол…" соответственно. Размер премий составил 100 тыс. рублей.

Помимо аспирантов ПИЯФ, премии правительства Санкт-Петербурга получили аспиранты Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе и Института электрофизики и электроэнергетики РАН.