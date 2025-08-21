В ее первом мероприятии примут участие более 300 человек

СЫКТЫВКАР, 21 августа. /ТАСС/. Платформа для развития и карьерного роста молодежи, которая хочет стать управленцами, запускают в Республике Коми. Более 300 участников соберутся на первом мероприятии, сообщил врио главы региона Ростислав Гольдштейн в своем Telegram-канале.

"На одной из встреч пообещал молодежи Коми создать действенную платформу для развития и карьерного роста. В конгресс-холе Финно-угорского этнопарка, куда приедут 300 молодых профессионалов со всей Коми вместе с опытными экспертами и членами, проведем массовый старт проекта "Коми - территория действий" для желающих построить управленческую карьеру в родном регионе", - написал Гольдштейн.

Как уточнили ТАСС в комитете по молодежной политике региона мотивационно-проектная сессия - это массовый старт большой образовательной платформы "Коми - территория действий". Участники научатся работать в команде, прокачают навыки публичных выступлений, самопрезентации, разработают реальные проекты, а также наладят прямую связь с руководителями региональных ведомств и предприятий.

"Мы работаем по принципу "Не вместо молодежи, а вместе с молодежью". Мотивационно-проектная сессия запустит сразу две важные линии. Первая - это масштабный старт большой образовательной платформы "Коми - территория действий", которая получит свое развитие в будущем году. Вторая линия - это фактически республиканский мозговой штурм. Больше двух десятков молодых команд разработают и презентуют проекты, в которых дадут ответ - какой образ будущего Коми сегодня откликается молодежи и каким видят путь к нему молодые северяне", - отметила председатель комитета Алиса Науменко.

По итогам проведения мотивационно-проектной сессии ее участники войдут в число кандидатов для входного тестирования и смогут стать резидентами Образовательной платформы "Коми - территория действий", поэтапная реализация которой намечена на 2026 год.