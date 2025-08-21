В ЛНР развернули один из самых больших флагов РФ площадью 2,4 тыс. кв. м

Триколор длиной 60 м и шириной 40 м символично развернули у мемориала к 40-летию победы в Великой Отечественной войне в Луганске

ЛУГАНСК, 21 августа. /ТАСС/. Один из самых больших российских триколоров РФ площадью в 2,4 тыс. кв м развернули в Луганске к предстоящему Дню Государственного флага России. Об этом с места события передает корреспондент ТАСС.

Российский флаг длиной 60 м и шириной 40 м символично развернули у мемориала к 40-летию победы в Великой Отечественной войне на улице Оборонная в Луганске. Разворачивали флаг порядка 150 человек: активисты регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", луганского реготделения "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР), представители центра "Воин", участники специальной военной операции и жители республики.

"С молодежью республики решили организовать флешмоб, который становится уже определенной традицией: мы с одним из самых больших флагов Российской Федерации вышли к памятнику воинам-освободителям. <…> Подобным флешмобом мы показываем, что мы чтим, любим и помним наши корни. <…> Насколько я знаю, таких флагов в России всего два. Сегодня он разворачивается в Луганской Народной Республике - завтра он будет разворачиваться в городе Мариуполь. Есть флаг немного больше этого. Этот - 60 м на 40 м, его общая площадь 2 400 кв. м", - сказал журналистам глава Минмолодежи республики Михаил Голубович, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

В свою очередь руководитель луганского реготделения МГЕР Андрей Самойлов отметил, что во время церемонии молодежных активистов поддерживали автомобилисты региона, приветствуя их звуковым сигналом. "Когда ты видишь флаг Российской Федерации, который реет не только на территории нашей страны, но и во многих уголках нашей планеты - ты чувствуешь по-настоящему гордость. <…> У меня флаг вызывает гордость, где бы он не находился: на передовой, когда мы освобождаем наши земли, и на спортивных соревнованиях, и на государственных зданиях", - сообщил он.

Самойлов добавил, что в День Государственного флага России активисты МГЕР, традиционно, раздадут на улицах республики маленькие флаги в цветах российского триколора, проведут флешмоб с воздушными шарами, а также вручат бисквиты. "Бисквиты в цветах государственного флага нам привезли друзья-кондитеры из Москвы. Они будут переданы пожарным, которые сейчас тушат пожары, помогают в Станично-Луганском районе, также они будут переданы в детские дома, чтобы поздравить с Днем Государственного флага Российской Федерации", - сказал руководитель луганского реготделения МГЕР.

22 августа в России ежегодно отмечается День Государственного флага РФ. Он был установлен 20 августа 1994 г. указом президента РФ Бориса Ельцина "в связи с восстановлением 22 августа 1991 г. исторического российского трехцветного государственного флага". Государственный флаг - один из официальных символов страны.