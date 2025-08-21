Гимназия №16 "Интерес" в Люберцах возглавила рейтинг лучших школ Подмосковья

Ежегодный рейтинг топ-100 лучших учебных заведений региона был представлен на форуме педагогов Подмосковья

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Ежегодный рейтинг учебных заведений представили в Московской области, его возглавили гимназия №16 "Интерес" в Люберцах, школа №9 в Ступине и лицей №34 в Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Андрей Воробьев (губернатор Подмосковья - прим. ТАСС) вручил дипломы "Лидер образования Московской области в 2025 году" руководителям трех лучших учреждений региона. Первое место заняла гимназия №16 "Интерес" в Люберцах, второе - школа №9 в Ступине, третье - лицей №34 в Мытищах. Причем, гимназия, как и в прошлом году, сохранила место в топ-3, поднявшись на две ступеньки выше", - говорится в сообщении.

В тексте уточнили, что ежегодный рейтинг топ-100 лучших учебных заведений региона был представлен на форуме педагогов Подмосковья, который традиционно проходит перед началом нового учебного года.

"На опыте Подмосковья мы видим, как новации встраиваются в жизнь, дают заметный эффект и уже сами становятся традицией. В 2016 году мы ввели рейтинг школ. По его результатам уже четвертый год подряд из 847 школ Подмосковья нет ни одной в красной зоне. Традиционно мы оцениваем качество образования - успехи ребят на ЕГЭ и олимпиадах. Плюс в этом году мы учитывали цифровую зрелость учителей, воспитательную работу в школах, внедрение инноваций, в том числе искусственного интеллекта", - привели в пресс-службе слова Воробьева.

Как пояснили в пресс-службе, образовательные учреждения Подмосковья ежегодно оцениваются по комплексу ключевых показателей. В расчет берутся как академические достижения - результаты ЕГЭ и победы учащихся во всероссийской олимпиаде школьников - так и успехи в спортивных состязаниях, творческих конкурсах и фестивалях. Также внимание уделяется профессиональным достижениям педагогов в конкурсах мастерства и эффективности программ дополнительного образования, включая социализацию, волонтерскую деятельность и патриотическое воспитание. Образовательные учреждения, показавшие высокие результаты по всем параметрам, попадают в зеленую зону. Для них предусмотрено выделение дополнительного финансирования, которое направляется на премирование и материальное стимулирование работы учителей.

Кроме того, на форуме губернатор также вручил дипломы "Флагман образования Московской области 2025 года" директорам гимназии им. Примакова Майе Майсурадзе и Физтех-лицея им. Капицы Марине Машковой. Эти учебные заведения уже пятый год подряд становятся абсолютными лидерами образования в регионе.