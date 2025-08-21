По направлению в Крым задерживаются четыре поезда, из Крыма - шесть

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Десять поездов "Таврия" в сообщении с Крымским полуостровом задерживаются в пути следования, сообщил крымский железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ).

Ранее ГСЭ сообщал о задержке семи поездов "Таврия".

Так, по направлению в Крым задерживаются четыре поезда: № 068 Москва - Симферополь с опозданием 5,5 часа; № 163 Москва - Феодосия с опозданием 1,5 часа; № 92 Москва - Севастополь с опозданием 1 час и № 163 Москва - Евпатория с опозданием 1,5 часа.

Из Крыма задерживаются шесть поездов: № 18 Симферополь - Москва с опозданием 1,5 часа; № 28 Симферополь - Москва с опозданием 4 часа; № 164 Феодосия - Москва с опозданием 3,5 часа; № 008 Севастополь - Санкт-Петербург с опозданием 2,5 часа; № 180 Евпатория - Санкт-Петербург с опозданием 2,5 часа; № 068 Симферополь - Москва с опозданием 1,5 часа.

"Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - добавили в ГСЭ.