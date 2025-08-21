Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко также рассказал, что мероприятие посвятят 80-летию окончания Второй мировой войны

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Первый в России парад дронов, где в одном строю пройдет малая авиация и беспилотники, состоится на международном форуме беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина". Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"На форуме "Крылья Сахалина" состоится первый в России парад дронов, где в одном воздушном строю пройдет и малая авиация, и беспилотники", - сказал он на пресс-конференции, посвященной международному форуму беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина".

Лимаренко отметил, что парад пройдет в два дня. Он будет посвящен 80-летию окончания Второй мировой войны.

В 2024 году Сахалинская область стала первым регионом в России, открывшим небо для гражданских беспилотников. Международный форум беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина", который пройдет в Южно-Сахалинске с 6 по 8 сентября, станет площадкой для обсуждения ключевых вопросов развития отрасли беспилотных систем. Мероприятие пройдет в формате выездной площадки Восточного экономического форума.