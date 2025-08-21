В Мелитополе "Волонтеры Победы" раздали ленты в цветах российского триколора

Волонтеры и росгвардейцы поздравили жителей города с Днем Государственного флага Российской Федерации

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Активисты молодежного движения "Волонтеры Победы" и сотрудники Росгвардии в преддверии Дня Государственного флага несколько часов раздавали в центре Мелитополя ленты в цветах российского триколора, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня "Волонтеры Победы" совместно с военнослужащими Росгвардии проводят акцию "Российский триколор", в рамках которой будут раздавать ленты жителям Мелитополя", - сказала журналистам руководитель движения "Волонтеры Победы" в Запорожской области Юлия Биктимирова.

Волонтеры и росгвардейцы в парке им. Горького в Мелитополе раздали несколько десятков лент, поздравляя жителей города с праздником.

День Государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа. Он был учрежден указом президента России в 1994 году.