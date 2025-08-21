В ЛНР к 1 сентября впервые многодетные семьи получат помощь в 10 тыс. рублей

Их выплатят на каждого ребенка - для покупки школьной и спортивной формы

ЛУГАНСК, 21 августа. /ТАСС/. Все многодетные семьи в Луганской Народной Республике к началу нового учебного года впервые получат по 10 тыс. рублей на каждого ребенка для покупки школьной и спортивной формы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Впервые к началу учебного года все многодетные семьи Луганщины получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка-школьника для покупки школьной и спортивной формы. Министр труда и социальной политики республики Елена Макаренко рассказала, что первая тысяча семей уже обратилась за выплатой. Думаю, это хорошая помощь для родителей, которым к 1 сентября нужно собрать в школу сразу несколько детей", - отметил он.

Выплаты начались с 1 августа по региональному закону, принятому по поручению президента России в год семьи. Данная мера поддержки многодетных теперь будет ежегодной. Пасечник отметил, что ежемесячно у в регионе более 5 тысяч многодетных семей получают весь спектр государственных и региональных мер поддержки, включая льготы и компенсации на проезд, оплату ЖКХ, покупку бытового топлива и прочее.

Всего жители Луганщины получают более 30 видов мер соцподдержки, направленных на выход из трудных жизненных ситуаций и улучшение качества жизни.