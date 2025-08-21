Некоторые из них временно оставались без электричества после ночной атаки БПЛА

ВОРОНЕЖ, 21 августа. /ТАСС/. Подачу электроэнергии вернули во все населенные пункты Воронежской области, остававшиеся без нее после ночной атаки БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Подача электроэнергии во всех населенных пунктах на юге Воронежской области, временно остававшихся без электричества после происшествия минувшей ночи, восстановлена к 15:00", - говорится в сообщении.

Минувшей ночью угроза непосредственного удара БПЛА объявлялась в Воронежской области для Кантемировского и Россошанского районов. Губернатор Александр Гусев сообщал, что дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в регионе было обнаружено, уничтожено и подавлено 7 беспилотных летательных аппаратов. В результате падения одного из них был поврежден объект энергетики, в пути задержан ряд пассажирских поездов, движение которых на текущий момент тоже восстановлено.