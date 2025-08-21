Кроме того, с 1 сентября устанавливаются ежемесячные доплаты к ставкам и окладам учителей и преподавателей абхазского языка и литературы в государственных общеобразовательных учреждениях республики

СУХУМ, 21 августа. /ТАСС/. Учителя русского языка и литературы в Абхазии с 1 сентября начнут получать доплату к заработной плате в размере 5 тыс. рублей. Решение об этом принято на заседании кабинета министров республики, передает корреспондент ТАСС.

"Установить с 1 сентября 2025 года ежемесячные доплаты к ставкам и окладам учителей и преподавателей русского языка и литературы в государственных общеобразовательных учреждениях Республики Абхазия в размере 5 тыс. рублей", - говорится в постановлении правительства.

По словам премьер-министра Владимира Делбы, это решение стало результатом договоренностей президента Абхазии Бадры Гунбы с российским руководством и направлено на поддержку учителей русского языка и литературы.

Кроме того, с 1 сентября устанавливаются ежемесячные доплаты к ставкам и окладам учителей и преподавателей абхазского языка и литературы в государственных общеобразовательных учреждениях республики в размере 5 тыс. рублей, и вместе с действующей надбавкой в 1 тыс. рублей она составит 6 тыс. рублей.

Доплата учителям абхазского языка и литературы будет осуществляться из собственных средств республики, учителям русского языка и литературы - из дополнительной финансовой помощи России.

По информации министра просвещения Абхазии Ханы Гунбы, в общеобразовательных учреждениях республики работают 760 преподавателей абхазского языка и литературы и 762 преподавателя русского языка и литературы.