Инициировано внедрение в образовательный процесс программ по фиджитал-спорту, заявил зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко

АРХАНГЕЛЬСК, 21 августа. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко предложил внедрить программы фиджитал-спорта в новой школе в Архангельске, сообщает аппарат вице-премьера. Он посетил корпус школы №95 на 860 мест в округе Майская горка, который недавно введен в эксплуатацию и примет школьников в новом учебном году.

"Вице-премьер сообщил, что Министерство просвещения Российской Федерации инициировало внедрение в образовательный процесс реализацию программ по фиджитал-спорту, - указано в сообщении. - По его словам, сейчас прорабатывается возможность того, чтобы ввести дополнительный образовательный стандарт и применять в школах фиджитал-спорт. Здесь это тоже можно было бы попробовать сделать".

Фиджитал-спорт - сочетает элементы физической активности и цифровых технологий. Он включает соревнования в двух форматах: цифровом, то есть игры на приставках и компьютерах, и физическом.

"Выявили интересный феномен с участниками СВО, которые получали ранения: реабилитация ускоряется в несколько раз при сочетании виртуальных и реальных видов спорта. Также мы видим в регионах, где губернаторы подобные эксперименты проводили, большой приток в эту сферу ребят, которые никогда спортом не занимались", - отметил Чернышенко.

Вице-премьер посетил в Архангельске новое здание школы №95, где оборудовано современной мебелью и техникой более 50 просторных кабинетов, а также для корпуса приобретены восемь лабораторных комплексов, шесть спецкомплексов для уроков химии. В школе открыты мастерские, музыкальная гостиная, фотостудия. Строительство нового корпуса школы стало необходимым с учетом развития городского округа Майская Горка: рядом реализуется масштабный инвестиционный проект "Квартал 152". В его рамках на Московском проспекте построят десять многоквартирных домов общей площадью 100 тыс. кв. метров.

Вице-премьер обратился с приветственным словом к участникам регионального педсовета, на который собралось более 500 представителей сферы образования области. Он рассказал в том числе о подготовке Стратегии развития образования до 2036 года.

Кампус "Арктическая звезда"

Вице-премьер также оценил ход работ на площадке строительства кампуса "Арктическая звезда". На территории работает буровая установка, с помощью которой производится контрольное укрепление грунта по технологии Jet-grouting. Параллельно начаты работы по берегоукреплению: первые 20 тонн шпунтовых свай уже завезены на площадку, вторая такая же партия и спецтехника прибудут до конца недели.

Во время своего прошлого визита Чернышенко акцентировал внимание на необходимости как можно более оперативного проведения археологических работ. Их планируется завершить к сентябрю.

На восьми гектарах земли, отведенной под кампус, разместятся здания общей площадью 125,1 тыс. кв. м разной этажности, в самом высоком будет 25 этажей. Кампус будет включать два комплекса: многофункциональный с научно-образовательными корпусами, физкультурно-оздоровительным комплексом, пищеблоком, коворкингом и конференц-залом; и гостиничный. В его состав, кроме двух гостиниц, войдет амбулаторно-поликлиническое отделение Северного государственного медицинского университета (СГМУ), с университетским медицинским центром и лабораторией генетики животных и растений.