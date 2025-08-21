Об этом заявил директор фестиваля Сергей Смирнов

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Мероприятия в рамках Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве состоятся при любой погоде. Об этом на пресс-конференции заявил директор фестиваля Сергей Смирнов.

"Сегодня мы предъявим вам на Красной площади плоды наших трудов. Надеюсь, вы получите громадное удовольствие, поскольку мы со своей стороны сделали все для того, чтобы здесь присутствовали лучшие из лучших коллективов. Со стороны организаторов фестиваля есть спокойствие и уверенность. Единственное, что нас серьезно беспокоит сегодня - это погода. Но поскольку мы привыкли ко всем казусам московской погоды в августе и сентябре, думаю, мы справимся", - заявил Смирнов.

Начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных сил РФ - главный военный дирижер заслуженный артист России, генерал-майор Тимофей Маякин рассказал о финальной подготовке к фестивалю. "Нам удалось провести совместные репетиции со всеми коллективами и посмотреть индивидуальные выступления всех участников. Нынешний фестиваль будет действительно ярким и красочным. В "Спасской башне" примут участие представители девяти зарубежных стран, а также военные оркестры практически всех силовых ведомств России", - сказал он.

В 2025 году в рамках "Спасской башни" Россия представлена лучшими оркестрами Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии. Также в фестивале участвуют коллективы из Буркина-Фасо, Италии, Монголии, ОАЭ, Белоруссии, Зимбабве, Эфиопии, Казахстана и Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины).

XVII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 22 по 31 августа на Красной площади в Москве. В этом году мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и защитникам Отечества.