В Самаре мастерская протезов будет принимать 100 пациентов в год

САМАРА, 21 августа. /ТАСС/. Первая протезно-ортопедическая мастерская с залом комплексной реабилитации и специальной полосой препятствий для людей с ампутациями и ограниченными возможностями здоровья начала работу в Самаре. Воспользоваться ее возможностями бесплатно смогут 100 пациентов в год, включая участников СВО, сообщает пресс-служба компании "Ортотех".

"Мастерская представляет собой современное медицинское пространство, созданное с учетом передовых разработок в области ортопедии и реабилитации. Особое внимание уделено участникам СВО - для них разработаны приоритетные направления помощи. Протезно-ортопедический центр "Ортотех" может работать в год с 100 пациентами как Самарской области, так и соседних регионов", - говорится в сообщении.

В мастерской будут бесплатно изготавливать протезы верхних и нижних конечностей по индивидуальным проектам. Пациентам также помогут настроить протез и сопроводят при реабилитации. Особенностью центра стала оборудованная полоса препятствий для людей с протезами, разработанная по авторской методике травматологов-ортопедов "Ортотех". На ней пациенты смогут обучиться использованию протезов в разнообразных условиях, которые встречаются в повседневной жизни. Создатели центра рассчитывают, что он также станет сообществом людей с ОВЗ, где они смогут получить поддержку и пообщаться.

"Важно, что и фонд "Защитники Отечества", и все центры протезирования занимаются комплексной реабилитацией участников СВО. Изготовить протез - важная часть, но не единственная. А вот социализировать бойца после ранения - это еще большая работа. И психологическая помощь тоже необходима", - подчеркнул заместитель директора по медицинским вопросам государственного фонда "Защитники Отечества" Станислав Алещенко на открытии мастерской. Также на открытии центра присутствовали представители региональных министерства социальной защиты и министерства здравоохранения, фонда Социального страхования.

Филиалы "Ортотех" помимо Самары открыты в Москве, Севастополе. Готовится к открытию центр в городе Горловка Донецкой народной республики.