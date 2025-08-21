К этому привела неудовлетворительная работа засыпного устройства доменной печи

ДОНЕЦК, 21 августа. /ТАСС/. Неудовлетворительная работа засыпного устройства доменной печи привела к росту выбросов в атмосферу загрязняющих веществ на Енакиевском металлургическом заводе (ЕМЗ) в ДНР, сообщили в пресс-службе компании ЮГМК, в контур которой входит предприятие.

"Информируем вас, что причиной, которая привела к увеличению объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, является неудовлетворительная работа засыпного устройства доменной печи №5. Данное устройство предназначено для обеспечения загрузки шихтовых материалов непосредственно в доменную печь и недопущения выброса газообразных продуктов из печи в атмосферный воздух", - сказано в Telegram-канале компании.

Отмечается, что на заводе обнаружили скрытые дефекты устройства, допущенные производителем. Отдельные узлы механизма вышли из строя раньше времени из-за чего начались продувы газа с выносом пылевых частиц. В августе на ЕМЗ приняли меры, но полностью устранить проблему не вышло. Работы по минимизации выбросов продолжают, но кардинально изменить ситуацию может капремонт домны с заменой изношенного оборудования. Подготовка к нему начата.

"Вывод из работы доменной печи №5 в настоящее время невозможен из-за длительного срока изготовления засыпного устройства, что приведет к полной остановке предприятия на длительный непрогнозируемый период времени", - цитирует пресс-служба и. о. управляющего ЕМЗ Александра Зубенко.

Ситуацию взял под личный контроль гендиректор ООО "Союзметаллсервис" - управляющей компании группы ЮГМК Виталий Шерин. "Проблема действительно есть, и она существенная. К сожалению, мы не могли спрогнозировать, что новое зарубежное оборудование, которое должно было прослужить 2,5-3 года, выйдет из строя за год. В данный момент мы как управляющая компания подключили все ресурсы для восстановления штатной работы предприятия и экологической ситуации в городе", - привели в ЮГМК слова Шерина.