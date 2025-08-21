Бывшего охранника Исмаилова признали невиновным в покушении на Авраама Руссо

При этом Тархан Эльдукаев признан виновным в пособничестве покушения на убийство бизнесменов Гуршумовых

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Суд присяжных Московского гарнизонного военного суда признал невиновным Тархана Эльдукаева, обвиняемого в покушении на певца Авраама Руссо в 2006 году, при этом Эльдукаев признан виновным в пособничестве в покушении на убийство бизнесменов Гуршумовых. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Суд присяжных признал виновным Эльдукаева по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество в покушении на убийство двух лиц по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору) в отношении Гуршумовых", - сказал собеседник агентства. Также он указал на то, что Эльдукаев признан невиновным по эпизоду покушения на убийство Авраама Руссо.

Адвокат Эльдукаева считает, что его подзащитный стал инструментом в попытках демонизировать Исмаилова. "Решение присяжных вызывает недоумение. В суде не было установлено никаких фактических доказательств причастности Эльдукаева к этим преступлениям. Эльдукаев стал инструментом в продолжающихся попытках некоторых силовых ведомств демонизировать Исмаилова. И все это незаконное уголовное преследование моего доверителя состоялось только из-за прежнего знакомства и общения с Исмаиловым в 90-х", - сказал адвокат Руслан Закалюжный.

В ходе прений прокурор убеждал присяжных признать Эльдукаева виновным по всем эпизодам. Защита возражала и представляла доводы о его непричастности и полной невиновности.

Эльдукаев обвинялся в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц по найму, совершенное организованной группой) и ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество в покушении на убийство двух лиц по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, в 2006 году бизнесмен Тельман Исмаилов, испытывая личные неприязненные отношения к Руссо, отказавшемуся от его покровительства, принял решение совершить его убийство. Для этого личный охранник и доверенное лицо Исмаилова Эльдукаев через неустановленных лиц нанял Михаила Демкина, Виталия Джуру и Алексея Трясникова. Демкин 19 августа 2006 года возле одного из домов на улице Плющихе в Москве произвел из автомата не менее шести выстрелов в Руссо и находившегося вместе с ним в салоне автомобиля охранника, ранив артиста. Довести свой преступный умысел до конца соучастникам не удалось в связи со своевременным оказанием потерпевшему медицинской помощи.

Другие обвинения

Кроме того, по данным следствия, в декабре 1996 года после конфликта между предпринимателями Таиром Гуршумовым и Тельманом Исмаиловым, арендовавшими земельные участки на территории Черкизовского рынка в Москве, последний поручил Эльдукаеву найти лиц, которые за денежное вознаграждение были готовы совершить убийство Гуршумова. 23 декабря 1996 года неизвестный в подъезде дома на улице Щербаковской в Москве произвел из пистолета не менее семи выстрелов в братьев Гуршумовых. Один из потерпевших получил тяжелые ранения, второй - погиб.

Джура и Трясников ранее были осуждены за пособничество в покушении на Руссо, уголовное преследование в отношении Демкина прекращено в связи с его смертью. Расследование в отношении Исмаилова, находящегося в международном розыске, и иных соучастников продолжается.