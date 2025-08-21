BFMTV: в Сене за 1,5 месяца искупались более 80 тыс. человек

По данным Агентства здравоохранения региона Иль-де-Франс, ухудшения состояния здоровья у купающихся после плавания пока не зафиксировано

ПАРИЖ, 21 августа. /ТАСС/. Более 80 тыс. человек искупались в Сене с начала купального сезона в Париже 5 июля. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на Агентство здравоохранения региона Иль-де-Франс (ARS).

По данным ведомства, ухудшения состояния здоровья у купающихся после плавания в Сене пока не зафиксировано. "Это неудивительно. Мы совместно с ARS разработали подробный протокол почасового мониторинга. Было ясно, что мы не будем рисковать, как это было в прошлом году в отношении спортсменов", - отметил заместитель мэра Парижа Пьер Рабадан.

Он напомнил, что купание запрещается сразу же после того, как у властей появляются сомнения в качестве воды.

Мэрия Парижа 5 июля разрешила жителям и гостям города купаться в Сене впервые с 1923 года. Всего для желающих доступны три зоны: у острова Сен-Луи в историческом центре, которая вмещает до 150 человек одновременно, на востоке города в Берси, где могут находиться до 700 человек, и участок в районе Гренель, рассчитанный на 200 человек одновременно.

Для того, чтобы сделать Сену пригодной для купания, власти Франции потратили более €1,4 млрд. Были проведены работы по усовершенствованию систем сбора сточных вод. Однако в Париже дождевая и сточная воды стекают в одну и ту же систему, и при обильных осадках избыток воды в любом случае сбрасывается в реку. Во время парижской Олимпиады-2024 из-за обильных дождей вода часто становилась непригодной для заплывов спортсменов.