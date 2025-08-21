Участники рассмотрели успешные практики, которые уже работают в Тульской области, в том числе это различные направления помощи семьям участников специальной военной операции, регулярные спортивные выходные для родителей и детей

ТУЛА, 21 августа. /ТАСС/. Межрегиональный форум "Семья - это модно", участниками которого стали около 300 человек, в том числе представители 18 регионов Центрального федерального округа (ЦФО), состоялся в Туле. Опыт Тульской области по социальной поддержке семей, внедрению регионального демографического стандарта представил губернатор Дмитрий Миляев, сообщила пресс-служба облправительства.

"21 августа в Туле состоялся межрегиональный форум "Семья - это модно". В мероприятии участвовали представители 18 субъектов Центрального федерального округа - министры труда и социальной политики, эксперты из вузов, молодежных и общественных организаций. Всего порядка 300 человек. Главная идея форума - показать, что семья сегодня становится не только важнейшей социальной ценностью, но и стратегическим ресурсом развития страны", - говорится в сообщении.

Участники рассмотрели успешные практики, которые уже работают в Тульской области, в том числе это различные направления помощи семьям участников специальной военной операции (СВО), регулярные спортивные выходные для родителей и детей. На форуме состоялся открытый диалог с Миляевым, в формате беседы он рассказал, как именно в регионе формируются меры поддержки семьям.

Губернатор подчеркнул, что поддержка семьи в Тульской области - это не отдельные меры, а комплексная политика, охватывающая все сферы жизни. "На сегодня в Тульской области действует более 50 мер социальной поддержки, которые уже получили свыше 60 тысяч семей. Комплекс этих мер достаточно широкий: единовременная выплата при рождении ребенка, региональный материнский капитал, единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей для школьников и многие другие", - сказал губернатор.

Миляев добавил, что Тульская область стала одним из первых регионов, где внедрили региональный демографический стандарт, он содержит рекомендации для работодателей, которые помогут сотрудникам совмещать работу и семейную жизнь. Почти за год к реализации стандарта присоединились более 1 тыс. местных предприятий. В 2025 году в рамках нацпроекта "Семья" в области ввели выплаты для молодых мам, открыли пункты проката предметов первой необходимости для детей до полутора лет, начали выплачивать компенсацию за аренду жилья для молодых семей. "Я не ошибусь, если скажу, что авторами программы поддержки семьи и детства в Тульской области являются сами люди", - сказал он.

Глава области подчеркнул, что особое внимание уделяется также участникам СВО и членам их семей. В регионе действует свыше 70 мер поддержки этой категории граждан, работает центр "Герой 71". А в рамках проекта "Герой 71" бойцы могут получить дополнительное образование, освоить новую профессию и трудоустроиться. На участие в этой программе поступило уже около 1,5 тыс. заявок, 60% из них - от тех, кто продолжает военную службу.