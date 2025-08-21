Документальный цикл "Фронтовая редакция: корреспонденты Великой Отечественной войны", посвящен фронтовым журналистам прошлого, в том числе военкорам ТАСС

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Документальный цикл "Фронтовая редакция: корреспонденты Великой Отечественной войны", посвященный фронтовым журналистам прошлого, в том числе военкорам ТАСС, покажут школьникам Москвы, Санкт-Петербурга, Луганска и других городов России. Об этом сообщили ТАСС организаторы проекта.

"Этой осенью на экранах страны оживут истории фронтовых журналистов. Документальный цикл "Фронтовая редакция: корреспонденты Великой Отечественной войны" раскрывает подвиг советских военных корреспондентов, работавших как на передовой, так и в тылу ради Победы. Их репортажи и фотографии не были парадной хроникой - они рассказывали о войне без прикрас: с окопами, дымом, лицами солдат и мирных жителей. Они печатали газеты в землянках, писали на клочках бумаги, снимали там, где каждый шаг мог стать последним. Они знали: строка в газете может быть не менее весомой, чем снаряд на передовой", - отметили там.

В цикле будут представлены истории Аркадия Гайдара, Михаила Матусовского, Евгения Долматовского, Андрея Платонова, Константина Симонова, Евгения Халдея и других. После премьеры его покажут школьникам и студентам в Москве, Санкт-Петербурге, Брянске, Иванове, Воронеже и Луганске. Просмотры будут сопровождаться обсуждениями с участием современных военных корреспондентов.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Съемки проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Брянске, Волгограде, Курске, Мариуполе и Луганске. "Особое внимание уделено работе партизанских корреспондентов, фронтовых фотографов и кинооператоров. К проекту присоединились известные военкоры Александр Коц, Александр Симонов, Григорий Кубатьян, Елена Соколова и другие, подчеркивая преемственность профессии", - добавили организаторы.