МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Обучение победителей второго потока кадровой программы "Герои 62" для участников и ветеранов специальной военной операции стартовало в Рязанской области. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

"Началось обучение победителей отбора второго потока программы "Герои 62". <...> Впереди год обучения, занятия по госуправлению, экономике, социальной политике. Предстоит и практика - работа с наставниками из команды региона, стажировки в государственных органах, муниципалитетах и на предприятиях. Участники получат базовые знания, навыки и установки, которые позволят двигаться вперед, помогать стране и родному региону, - написал он.

Малков является одним из наставников проекта "Герои 62". Он выступил с лекцией перед бойцами, рассказал им о развитии региона и основных принципах работы властей.

Проект "Герои 62" - это региональный аналог федеральной программы "Время героев". Ее участники пройдут специальное обучение. Образовательная программа организована в сотрудничестве с Высшей школой государственного управления РАНХиГС, Рязанским институтом развития образования, РГУ им. С. А. Есенина, Рязанским медуниверситетом и Радиоуниверситетом. Каждый участник, прошедший отбор, получит персонального наставника, индивидуальные карьерные консультации и стажировки в органах государственной власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях региона.

Ранее на съезде "Единой России" президент РФ Владимир Путин выдвинул предложение о расширении проекта "Время героев" для ветеранов СВО и запуске соответствующих региональных программ. Федеральный проект направлен на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО. Программа уже помогла некоторым ветеранам СВО найти работу, в том числе в органах власти.