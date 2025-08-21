Памятная доска, посвященная Руслану Лаврецкому, установлена на фасаде здания пожарной части №67 в поселке Дубовка Узловского района

ТУЛА, 21 августа. /ТАСС/. Мемориальную доску пожарному Руслану Лаврецкому, который погиб в зоне специальной военной операции (СВО) и был награжден Георгиевским крестом IV степени и орденом Мужества, открыли в Тульской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В Тульской области открыта мемориальная доска огнеборцу, героически погибшему в зоне СВО. Церемония открытия мемориальной доски пожарному Руслану Лаврецкому состоялась в поселке Дубовка Узловского района", - говорится в сообщении.

Мемориальная доска установлена на фасаде здания пожарной части №67. Отмечено, что право открыть ее было предоставлено жене и сыну героя. Память Лаврецкого, который служил в пожарно-спасательной части и добровольцем отправился на СВО, почтили минутой молчания.

Гвардии ефрейтор Руслан Лаврецкий погиб в августе 2024 года при выполнении боевого задания, проявляя героизм и отвагу. Он был награжден знаком отличия Ордена Святого Георгия - Георгиевским крестом IV степени и орденом Мужества (посмертно).