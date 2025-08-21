Решение приняли после ситуации с просроченными рецептами

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Власти Вологодской области создадут 20%-й запас льготных лекарств после ситуации с просроченными рецептами. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

Проблема с просроченными рецептами льготных лекарств возникает из-за того, что при выписывании рецепта врачом нужный препарат отсутствует в аптеке для выдачи бесплатно. Количество отсроченных рецептов в Вологодской области составляло почти 3 тыс., но снизилось до 170. Региональные власти намерены закупить такое количество льготных лекарств, чтобы создать 20% запас от необходимого для обеспечения населения на следующий год.

"Сейчас на контроле Минздрава области порядка 170 просроченных рецептов, идут прямые закупки необходимых препаратов. В начале следующей недели их начнут поставлять в аптеки. К 28 августа эта работа должна быть завершена. С 1 сентября организуем закупки всех льготных препаратов для обеспечения потребности до конца текущего года с запасом на 10-20% на 2026 год", - написал он.

Глава региона добавил, что прямые договоры с поставщиками теперь будут заключать в тех случаях, когда есть понимание, что конкурс не состоится. "Решение об ускорении конкурсных процедур приняли на рабочей группе. Так мы обеспечим поставку лекарств в кратчайшие сроки", - отметил Филимонов.

Большую часть препаратов пациенты будут получать в дневных стационарах. Ранее лекарства, которые должны храниться при определенных условиях, выдавались пациентам на руки. Теперь все будет под контролем медработников, чтобы обеспечить своевременный прием препаратов.

В Вологодской области, чтобы структурировать работу с льготниками, разработали систему "Промед", в поликлиниках открыли специальные кабинеты выдачи рецептов на льготные лекарства, увеличили количество государственных аптечных пунктов и оптимизировали работу склада "Фармация". Всего в 2025 году на обеспечение льготными лекарственными препаратами в регионе уже направили 3,9 млрд рублей.