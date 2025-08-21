Колонна из легковых автомобилей и электрокаров проехала по территории знаменитого лагеря

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Сотрудники Международного детского центра "Артек" и отдыхающие в нем школьники провели флешмоб и автопробег в честь Дня государственного флага РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

"Для каждого артековца флаг - один из важнейших символов государства, который объединяет граждан, связывает воедино прошлое, настоящее и будущее страны. В "стране детства" уделяется большое внимание привитию юным гражданам уважения к флагу и другим государственным символам России. На флешмоб дети пришли с флагами России и воздушными шарами в цветах триколора, танцевали вместе с представителями Движения Первых. После этого начался автопробег - колонна из легковых автомобилей и электрокаров проехала по территории "Артека", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в автомобилях, участвующих в пробеге, рядом с сотрудниками центра сидели и дети-знаменосцы. По пути они поздравляли с праздником сверстников из детских лагерей, входящих в состав "Артека", а вся акция сопровождалась патриотическими песнями.

"Для каждого знаменосца было большой честью пронести флаг родной страны через всю территорию центра. Рядом с российским триколором развевались флаги "Артека", ведь его вековая история неразрывно связана с историей страны. Ребята признаются, что акция очень воодушевила их. По их словам, сам праздник, объединивший весь "Артек", воспитывает уважение к символам Родины", - отметили в пресс-службе.

День Государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа. Он был учрежден указом президента России в 1994 году.

"Артек" - самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. Центр принимает более 40 тыс. детей в год. С 2014 года в нем побывали 10,8 тыс. детей из 105 государств. 16 июня 2025 года "Артек" отметил столетие, праздничные мероприятия проходят в России и за рубежом.