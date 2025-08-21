Глава государства подчеркнул, что в ближайшие дни финалистов ждут жаркие спортивные баталии, конкурсы и интеллектуальные викторины

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам гранд-финала международной конкурс-премии уличной культуры и спорта "Кардо" в Ставрополе, отметив насыщенную повестку мероприятия и смелые организационные решения.

"Отрадно, что ваш яркий, неординарный проект, который реализуется под эгидой президентской платформы "Россия - страна возможностей", с каждым годом набирает творческую силу и сегодня занимает достойные позиции в ряду молодежных форумов. Он отличается насыщенной повесткой, смелыми организационными решениями и неизменно вызывает интерес большого числа участников из России и многих зарубежных государств - тех, кто хранит твердую приверженность здоровому образу жизни и активному досугу, кто готов делиться своими знаниями и умениями с товарищами и единомышленниками", - зачитал приветствие президента гендиректор президентской платформы "Россия - страна возможностей", ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

Глава государства подчеркнул, что в ближайшие дни финалистов ждут жаркие спортивные баталии, конкурсы и интеллектуальные викторины, танцевальные классы и автогонки, встречи с известными экспертами и множество других, не менее содержательных мероприятий. Кроме того, у участников обязательно найдется время для отдыха и дружеского общения.

Президент выразил уверенность, что форум пройдет успешно, оставит самые добрые впечатления. Также Путин пожелал участникам вдохновения и осуществления намеченных планов.

В Ставрополе состоялось масштабное открытие гранд-финала международной конкурс-премии уличной культуры и спорта "Кардо" VIII президентской платформы "Россия - страна возможностей". Мероприятие объединило 3 тыс. участников из 58 стран и более 20 тыс. зрителей. Гранд-финал продлится до 24 августа. В эти дни состоятся финальные соревнования, где объявят победителей по 12 направлениям, будут подведены итоги видео-, фэшн- и грантового конкурсов, а также назовут имена лауреатов премии за вклад в развитие уличной культуры и спорта.