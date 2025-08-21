Теперь путем голосования предстоит выбрать победителя из этих претендентов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 августа. /ТАСС/. Жители Удмуртии выбрали три имени, которыми могут назвать аэропорт Ижевска после открытия международного терминала, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Бречалов.

Так, в список вошли основатель Ижевского оружейного завода Андрей Федорович Дерябин, конструктор стрелкового оружия и инженер Михаил Тимофеевич Калашников - создатель автомата Калашникова, а также композитор Петр Ильич Чайковский, который родился в Воткинске Удмуртской Республики.

"Теперь предстоит выбрать одно имя из трех, такова процедура", - сказал Бречалов. Голосование будет проходить на его странице во "ВКонтакте".

Строительство терминала началось в 2023 году. По планам, это позволит нарастить пропускную способность действующего аэровокзала вдвое. Проектная мощность нового терминала составит 400 пассажиров в час. Площадь нового здания - более 10 тыс. кв. метров. Аэропорт Ижевска расположен в 15 км восточнее центра города, обслуживает внутренние пассажирские и грузовые рейсы.