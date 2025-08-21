Конкурс стартовал по поручению президента в 2018 году

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Проекты в шести городах Московской области победили во всероссийском конкурсе по формированию комфортной городской среды, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Шесть городов Подмосковья стали победителями Всероссийского конкурса по формированию комфортной городской среды. Результаты были объявлены на форуме "Развитие малых городов и исторических поселений". Конкурс стартовал по поручению президента в 2018 году", - написал он в своем Telegram-канале.

Как уточнили в пресс-службе министерства благоустройства региона, городами-победителями от Московской области стали Яхрома с благоустройством площади генерала Кузнецова, Клин с проектом "Государева дорога - прогулка по историческому маршруту", Коломна с набережной Дмитрия Донского, Видное с благоустройством Советской площади и прилегающих территорий, Егорьевск с набережной реки Гуслица и Истра с территорией у МЦ "МИР".

"Большинство подмосковных городов - с богатым наследием, особой атмосферой. Именно поэтому мы каждый год участвуем в этом конкурсе - чтобы сохранить уникальность и сделать жизнь в регионе еще комфортнее", - добавил Воробьев.

Он подчеркнул, что с 2018 года 52 проекта из Подмосковья стали победителями в конкурсе. По словам зампреда правительства - министра благоустройства региона Михаила Хайкина, 37 региональных проектов-победителей предыдущих лет уже реализованы. "При разработке концепций для малых городов мы учитываем их историческое наследие. Центры населенных пунктов удобно обходить пешком - важно привести их в порядок. Благоустройство значительно улучшает жизнь в городе, делая ее более комфортной и качественной, что также положительно сказывается на бизнесе, экономике, развитии инфраструктуры и туризме", - отметил министр, его слова привели в пресс-службе министерства благоустройства региона.