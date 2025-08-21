Самый крупный город Ингушетии получил грант Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений в размере 107 млн рублей

МАГАС, 21 августа. /ТАСС/. Самый крупный город Ингушетии Назрань получил грант Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений в размере 107 млн рублей. На эти средства будут созданы новые зоны отдыха и благоустроена Аллея Победы, сообщает пресс-служба мэрии города.

"Назрань снова одержала победу в юбилейном X Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Впервые в истории республики один и тот же город выигрывает второй год подряд - и привлекает рекордные 107 млн рублей. На эти средства в 2026 году мы благоустроим территорию Аллеи Победы и прилегающие пространства: появятся новые зоны отдыха и прогулок, современное освещение, озеленение, безбарьерная среда и безопасные маршруты", - передает пресс-служба слова мэра города Руслана Оздоева.

Как сообщается, для реализации проекта благоустройства будут привлечены также средства регионального и муниципального бюджетов, а также 33 млн из внебюджетных источников. В общем на проект направят более 150 млн рублей.

"Благоустройство общественных пространств - это вклад в социальное благополучие, укрепление культурной идентичности и формирование чувства гордости за свою малую родину. Аллея Победы, проект которой стал победителем конкурса - не только место памяти, но и точка притяжения для всех поколений. Очень важно, что он создавался при участии жителей, их голос был определяющим, и это делает его особенно ценным", - написал глава республики Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

Город Назрань был основан в 1781 году и на сегодняшний день состоит из четырех административных округов, в которых проживают более 126 тыс. человек. Это крупнейший город Ингушетии, являющийся ее экономическим и культурным центром.