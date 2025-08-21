Линии электропередач были разрушения камнепадом

НАЛЬЧИК, 21 августа. /ТАСС/. Энергоснабжение в высокогорном населенном пункте Верхняя Балкария (Кабардино-Балкария), где камнепад разрушил линии электропередачи, восстановили, сообщили в региональном управлении МЧС.

"В 21:20 энергоснабжение полностью восстановлено", - отметили в ведомстве.

Накануне вечером в Черекском ущелье в районе тоннеля и старой дороги произошел камнепад. Погибших и пострадавших нет. Однако более суток свыше 4 тыс. человек оставались без электричества и мобильной связи.

Бригады энергетиков "Россети - Северный Кавказ" восстановили энергоснабжение.