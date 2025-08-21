Активность Ставрополья в проектах "Россия - страна возможностей" выросла

Ими в регионе охвачено 150 тыс. человек

СТАВРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Активность жителей Ставропольского края в проектах президентской платформы "Россия - страна возможностей" с момента ее создания выросла в десятки раз. В 2025 году проектами в регионе охвачено 150 тыс. человек, сообщил гендиректор президентской платформы "Россия - страна возможностей", ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

В четверг на площадке гранд-финала конкурс-премии "Кардо" в Ставрополе состоялось подписание соглашения между Ставропольским крае и президентской платформой. Цель соглашения - поддержка проектов и инициатив для самореализации молодежи в разных сферах, развитие механизмов выявления и поддержки талантов.

"Соглашение - это развитие наших взаимоотношений. Когда в 2018 году мы "родились" в Ставропольском крае принимало участие всего 6,5 тыс. человек. Только в этом году уже порядка 150 тыс. человек участвуют в различных проектах президентской платформы "Россия - страна возможностей", <…> Наша работа дает продуктивный и системный результат", - сказал он журналистам.

Глава Ставрополья отметил, что подписание соглашения расширит возможности для самореализации молодежи в регионе. "Теперь благодаря инициативам президентской платформы у каждого жителя края, от молодого инноватора из Невинномысска до предпринимателя из Будённовска или волонтера из Кисловодска, появится еще больше возможностей раскрыть свой потенциал, получить признание и реализовать самые смелые проекты на благо малой родины", - цитирует пресс-служба губернатора Ставрополья Владимира Владимирова.

Платформа "Россия - страна возможностей" создана по инициативе президента Владимира Путина в 2018 году. С момента создания платформа объединила более 25 млн участников из 89 регионов России и 150 стран мира. На платформе представлены проекты и конкурсы для людей разных возрастов и интересов - от школьников до опытных управленцев.