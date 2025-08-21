В акции приняли участие десятки активистов патриотических организаций и рядовые граждане

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Активисты патриотических организаций и рядовые граждане провели в Москве митинг напротив гостиницы "Балчуг" против создания Евросоюзом условий для российских студентов для отъезда в Европу. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Как рассказали ТАСС учпстники мероприятия, представительство Евросоюза в России организовало прием для российских студентов, выигравших грант на обучение в Европе в рамках образовательной программы "Эрасмус плюс". Это событие вызвало недовольство у неравнодушных граждан, вышедших на митинг около гостиницы "Балчуг". В акции приняли участие десятки человек.

Образовательный проект Евросоюза создает условия для переезда талантливой молодежи в Европу. Активисты выступали против этой программы в связи с переездом талантливых профессиональных кадров, а также против дискредитации российского образования.