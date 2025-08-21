ЛНР получит более 390 млн рублей на благоустройство территорий

На эти деньги обновят общественные пространства в Стаханове, Краснодоне, Брянке, Троицком и Сватово

ЛУГАНСК, 21 августа. /ТАСС/. Пять муниципальных округов Луганской Народной Республики получат более 390 млн рублей на благоустройство общественных территорий по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник после визита делегации от республики на X Всероссийский форум развития малых городов и исторических поселений в Казани.

"В рамках форума подвели итоги Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В число победителей вошли пять проектов от республики, которые получат грант на общую сумму более 390 млн руб. Эта победа значительно ускорит обновление общественных пространств в Стаханове, Краснодоне, Брянке, Троицком и Сватово", - написал он в своем Telegram-канале.

Пасечник выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и правительству РФ за возможность для ЛНР участвовать в федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды".

"Благодаря участию в таком конкурсе в прошлые годы в Стаханове и Краснодоне уже благоустроили городские парки. А этой осенью жители еще пяти муниципалитетов смогут оценить новые пространства, созданные для семейного отдыха и досуга. Это стало возможным благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". <...> Также благодарю региональный Минстрой и муниципалитеты республики за творческий подход и стремление сделать наши города комфортнее", - подчеркнул глава республики.