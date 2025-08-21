Глава республики отметил, что творчество ансамбля отмечено многочисленными наградами и почетными званиями

ГРОЗНЫЙ, 21 августа. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил репетицию государственного фольклорного ансамбля песни и танца "Нохчо" и вручил коллективу денежные премии от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня я посетил репетицию государственного фольклорного ансамбля песни и танца "Нохчо". <…> От регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова всем участникам ансамбля вручены денежные премии", - написал Кадыров.

По его словам, ансамбль готовит новую программу, которая станет важным событием в культурной жизни республики. Он отметил, что "Нохчо" на протяжении многих лет успешно представляет "богатое культурное наследие чеченского народа на ведущих сценах России и за рубежом".

"Творчество ансамбля отмечено многочисленными наградами и почетными званиями, а любовь зрителей подтверждает высокий уровень мастерства и самобытности. Каждый номер ансамбля несет в себе глубокий смысл и рассказывает историю, отражающую традиции и духовные ценности чеченского народа", - добавил Кадыров.

Глава республики поблагодарил коллектив и его художественного руководителя, народную артистку Чеченской Республики Амину Ахмадову, "за верность культуре и преданность искусству".