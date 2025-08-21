Сроки визита должны объявить в Ватикане, сообщил собеседник агентства

БЕЙРУТ, 21 августа. /ТАСС/. Ливан готовится к апостольскому визиту Папы Римского Льва XIV, который может состояться до конца года. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник в резиденции патриарха маронитской церкви в Бкерке, расположенной в 20 км от Бейрута.

"Мы пока не можем точно сказать, когда состоится поездка, но подготовка к приезду понтифика уже началась, - указал собеседник. - Сроки апостольского визита должны объявить в Ватикане".

По данным газеты L’Orient - Le Jour, приглашение посетить Ливан передал Папе Льву XIV президент республики генерал Джозеф Аун, который встречался с ним в Ватикане 13 июня. Тогда Понтифик пожелал, чтобы Ливан в результате процесса стабилизации и реформ вступил "в период политической гармонии и экономического восстановления, что позволит укрепить идеалы сосуществования между всеми конфессиями".

Последним главой католической церкви, посетившим Ливан, был Папа Бенедикт XVI, его визит состоялся в сентябре 2012 года. Понтифик обратился с синодальным посланием к восточным церквям, ориентировав их на развитие межрелигиозного диалога с приверженцами ислама.

Папа Франциск, скончавшийся 21 апреля, неоднократно говорил о желании посетить Ливан, но политическая и экономическая нестабильность в стране, а затем начавшаяся на Ближнем Востоке военная эскалация, помешала сделать это.

Христиане составляют примерно треть шестимиллионного населения Ливана, большинство из них принадлежат к маронитской церкви, которую возглавляет патриарх Антиохийский и всего Востока Бешара Бутрос ар-Раи, он носит также титул католического кардинала.