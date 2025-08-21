В регион доставили генераторы, стройматериалы, автомобиль марки "Нива" и портфели для школьников

МАХАЧКАЛА, 22 августа./ТАСС/. Более 5 тонн гуманитарного груза под руководством председателя правительства Дагестана доставили подшефному Михайловскому району Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

"Более 5 тонн гуманитарного груза доставлено в Михайловский район Запорожской области. Председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов вместе с делегацией республиканского кабинета министров по поручению главы региона Сергея Меликова лично передал гуманитарный груз подшефному Михайловскому району Запорожской области", - говорится в сообщении.

В состав груза вошли генераторы, стройматериалы, автомобиль марки "Нива" и портфели для школьников. "Также для тренировок местных спортсменов был передан борцовский ковер для вольной и греко-римской борьбы. Глава района Вячеслав Бедняк выразил благодарность за очередной гуманитарный груз от региона-шефа",- добавили в пресс-службе.