Общая площадь благоустройства составила 204 561 кв. м

КАЗАНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Муниципалитетам Луганской Народной Республики с 2023 года выделено из федерального бюджета 2,2 млрд рублей в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Об этом свидетельствует инфографика, приведенная главой правительства ЛНР Егором Ковальчуком на X всероссийском форуме "Развитие малых городов и исторических поселений".

"В 2023-2025 году [в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"] реализовано по программам 23 территории, <…> сумма финансирования из федерального бюджета 2 266 385 млрд рублей, в том числе 1 256 214 млн рублей в 2025 году", - сказано в инфографике.

Общая площадь благоустройства составила 204 561 кв. м, а в планах до 2030 года благоустроить 238 территорий в муниципалитетах республики.

Отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС, Ковальчук отметил, что регион намерен и в дальнейшем участвовать в данном нацпроекте. "Это очень хорошая история про развитие компетенций, про то, как вовлечь муниципалитеты и жителей в этот процесс [выбора общественных пространств для благоустройства], про то, как их научить по-другому относиться к этим объектам благоустройства, не ломать их. И очень важно, что эти объекты отобраны с учетом мнения жителей. <…> Это все позволяет определить приоритеты, не с головы чиновников их выделить, а именно спросить у людей, которые будут этим пользоваться. <…> Скажу за Луганскую Народную Республику: эта программа самая эффективная, наверное, наряду с дорожным строительством, с точки зрения социальных эффектов", - сказал он.

Ковальчук добавил, что параллельно с федеральным проектом "Формирование комфортной городской среды" в регионе функционирует госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий". В рамках ее реализации в 2025 году в республике выделили 500 млн рублей на улучшение инфраструктуры муниципалитетов, часть объектов уже ввели в эксплуатацию.

16 декабря 2024 года министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Евгений Сорокин сообщал, что два района республики - Станично-Луганский и Беловодский - в 2025 году получат более 500 млн рублей на развитие сельских территорий в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий".