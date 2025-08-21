В мероприятии примут участие 1,5 тыс. музыкантов из разных стран мира

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. XVII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет на Красной площади с 22 по 31 августа. В 2025 году фестиваль состоится в 17-й раз.

За 16 лет в "Спасской башне" приняли участие более 200 коллективов из 59 стран. Зрителями вечерних представлений на Красной площади стали более 900 тыс. человек. В 2025 году фестиваль посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и защитникам Отечества. Участниками мероприятия станут свыше 1 500 музыкантов из разных стран мира.

Россию на "Спасской башне" традиционно представят лучшие оркестры силовых ведомств, в числе которых Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардия. Также в программе фестиваля заявлены коллективы из девяти зарубежных стран - Монголии, Италии, ОАЭ, Белоруссии, Зимбабве, Эфиопии, Буркина-Фасо, Казахстана и Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины). Кроме того, на фестивале выступят звезды российской оперной сцены, в том числе - приглашенный солист Большого театра России баритон Василий Ладюк.

Традиционно все вечерние представления фестиваля на Красной площади завершаются выступлением сводного международного оркестра, состоящего из более 1 500 музыкантов.

Кроме того, в программу фестиваля входят концерт-приветствие участников "Спасской башни" на ВДНХ, выступление коллективов в парках Москвы и на Манежной площади, фестиваль детских духовых оркестров "Спасская башня детям" и другие мероприятия.

"Спасская башня" проводится в России с 2006 года и является старейшим военно-музыкальным фестивалем в стране.