Инициатива также предполагает увеличение штрафов для граждан за первичное нарушение - с 5 тыс. до 7,5 тыс. рублей

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и заместитель председателя комитета Михаил Терентьев направили на заключение в правительство законопроект, предусматривающий лишение прав за повторную неправомерную установку опознавательного знака "Инвалид" на транспортном средстве. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 12.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, установив административную ответственность за повторное незаконное использование опознавательного знака "Инвалид". Так, предлагается установить штраф для граждан в размере 15 тыс. рублей или лишение водительских прав на срок от одного до трех месяцев. Для должностных лиц предусмотрен штраф в размере 40 тыс. рублей, для юридических лиц - 1 млн рублей. Предмет правонарушения также будет подлежать конфискации.

Кроме того, инициатива предполагает увеличение штрафов для граждан за первичное нарушение - с 5 тыс. до 7,5 тыс. рублей. Для должностных и юридических лиц размеры штрафов останутся прежними: 20 тыс. и 500 тыс. рублей соответственно. Во всех случаях также предусмотрена конфискация предмета правонарушения.

Как отмечается в пояснительной записке, реализация инициативы "позволит создать условия для обеспечения инвалидам беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур".