В отдельных районах прогнозируют до плюс 4 градусов

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Нынешняя ночь может стать одной из самых прохладных за все лето. Об этом рассказали ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"По прогнозам, в отдельных районах Подмосковья столбики термометров могут опуститься до отметки в плюс 4 градуса", - сказал собеседник агентства. В целом же синоптики ожидают в столичном регионе до плюс 9 градусов и не исключают местами небольшой дождь. В Москве, по прогнозам Гидрометцентра РФ, ночью должно быть около 6-8 градусов выше нуля, в центре мегаполиса - до плюс 11 градусов.

А вот днем на фоне облачной погоды и дождя воздух должен прогреться до плюс 15-17 градусов в Москве и от 13 до 18 градусов выше 0 по области. Ветер ожидается восточной четверти со скоростью 6-11 м/с.

Ранее специалисты Гидрометцентра РФ из-за прогнозируемого дождя объявили в Московской области желтый погодный уровень. Символизирующий на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия, он будет действовать с 12:00 до 21:00 мск.

Проникновению прохладных воздушных масс в центр Европейской России способствует, по данным метеорологов, тропосферный циклон. Синоптики напомнили, что в минувшую среду в столичном регионе волновой атмосферный фронт принес осадки, местами сильные. При этом днем в мегаполисе до 13 мм осадков, ночью - до 17 мм осадков, а по области до 21и 19 мм, соответственно.