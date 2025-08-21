В Астрахани откроется Каспийский медиафорум 22 августа

На площадке мероприятия состоится вручение наград победителям ежегодного международного конкурса журналистских работ

АСТРАХАНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Каспийский медиафорум, посвященный истории Каспия, стартует в пятницу в Астрахани. На площадке мероприятия состоится вручение наград победителям ежегодного международного конкурса журналистских работ "Каспий без границ".

"Очередной медиафорум станет точкой притяжения единомышленников, неравнодушных к будущему Каспийского региона. А новые идеи и проекты участников послужат дальнейшему развитию единого медиапространства на Каспии, укреплению дружбы и взаимопонимания между нашими народами. <…> В этом году ключевая тема форума - "История Каспия: от прошлого к будущему". Журналисты, представители органов власти, международные эксперты и ученые обсудят взаимосвязь исторических событий и новых геополитических реалий", - цитируют на официальном сайте мероприятия приветствие губернатора региона Игоря Бабушкина.

В программе форума в 2025 году четыре сессии: "Путь сквозь века: от караванов прошлых столетий до логистических коридоров нового поколения", "Точки роста: традиции и новые ориентиры медиаобразования", "Баланс стихий: экология и энергетика Каспия" и "Кино и медиа в диалоге культур: народы, традиции, судьбы".

В числе спикеров - губернатор региона, секретарь Союза журналистов России, директор Центрального дома журналиста Вячеслав Умановский, гендиректор группы компаний "Русская медиагруппа" Любовь Маляревская, политический обозреватель СМИ Исламской Республики Иран Рухолла Модаббер и другие. Всего в форуме, как ожидается, примут участие более 1 тыс. журналистов, представителей органов власти и общественных организаций из России, Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркмении, а также Гагаузии и Узбекистана. Пленарную сессию будет модерировать генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

О форуме

Идея форума родилась в 2014 году на саммите пятерки стран Каспийского моря (РФ, Казахстан, Азербайджан, Иран, Туркмения). Первый Каспийский медиафорум прошел в Астрахани в 2015 году. За время проведения форума в Астраханской области была создана каспийская редакция и экспертный клуб, также регулярно осуществляется обмен информацией. Организаторы форума - правительство Астраханской области при поддержке администрации президента РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства иностранных дел РФ, Министерства культуры РФ.

ТАСС - генеральный информационный партнер медиафорума. Трансляция мероприятий будет организована в официальных сообществах ТАСС, а также на сайте Каспийского медиафорума.