BI.ZONE: в утечках данных стали чаще встречаться материалы по кибербезопасности

По данным компании, доля внутренней документации в 2025 году удвоилась

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Материалы по кибербезопасности компаний стали намного чаще встречаться в утечках их данных, следует из обзора объявлений на теневых ресурсах (есть в распоряжении ТАСС), составленном российской компанией BI.ZONE. Эта информация входит во внутреннюю документацию компаний, которой также стало больше в утечках, что является новой тенденцией.

Для получения данных было изучено более 5 тыс. сообщений на форумах и в Telegram-каналах за 2024 год и I полугодие 2025 года. По словам руководителя BI.ZONE Brand Protection Дмитрия Кирюшкина, с начала года уже в 40% утечках встречается внутренняя документация жертв, переписки их сотрудников и иная корпоративная информация.

"Раньше утечки такой информации были редкими. В 2024 году их доля колебалась в пределах 15-20% от общего числа утечек, а преобладающими - 80-85% - оставались утечки пользовательских данных - ФИО, почта, логины, пароли, телефоны", - пояснил специалист.

Внутренние документы, о получении которых чаще всего заявляют хакеры, чаще всего являются финотчетностями, в том числе инвестпланами, юридическими документами, например договорами, претензиями или судебными исками, а также служебными записками и переписками (это в том числе сведения из внутренних чатов и электронной почты и отчеты о совещаниях).

Помимо этого, в утечках стали чаще встречаться материалы по кибербезопасности. В BI.ZONE понимают под этим регламенты, инструкции, отчеты о внутренних проверках, инцидентах и отчеты о реагировании на инциденты. Доля таких материалов в утечках внутренней документации сейчас - "в пределах 30-35%", при том что год назад доля составляла примерно 20-25%.