Сказка заново будет поставлена по просьбам зрителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Сказка "Снежная королева", много лет украшавшая репертуар Театра Дождей, в 37-м сезоне заново будет поставлена по просьбам зрителей. Труппа откроет в пятницу творческий год своим коронным спектаклем "Поминальная молитва" на Большой сцене Молодежного театра на Фонтанке.

"Восстановление спектакля "Снежная королева" поручено актрисе и режиссеру Анастасии Тилиной. Параллельно начались репетиции пьесы современного драматурга Дениса Вепса "Город потерянных людей". Работает над постановкой актер и режиссер Илья Божко", - сказала корреспонденту ТАСС заместитель художественного руководителя театра Карина Пляцковская.

В минувшем году труппа потеряла своего основателя режиссера Наталью Никитину. Перед уходом Наталья Васильевна подготовила план творческого развития театра, разрабатывала режиссерские экспликации новых постановок. Руководство театром худрук завещала дочери - Анастасии Никитиной. Она продолжает вести Театр Дождей курсом, заданным его создателем.

Театр Дождей - современное творческое содружество, бережно хранящее лучшие традиции русского психологического театра. За 35 лет труппа выросла от 25 до 110 человек, в его действующем репертуаре более 20 спектаклей, многие из которых - долгожители. Большая часть спектаклей - классическая мировая и российская драматургия.

В октябре труппа примет у себя в гостях коллег из Ульяновского молодежного театра имени Бориса Александрова. Это будет ответный визит ульяновцев, которые принимали петербуржцев, побывавших на Волге с четырьмя спектаклями по программе "Большие гастроли".