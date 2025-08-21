В контексте подготовки гражданских кадров на 2025 год для гвинейских студентов в РФ предусмотрена квота в 150 мест, добавил дипломат

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Более 100 гвинейских военнослужащих и несколько десятков сотрудников полиции проходят обучение в России. Об этом в беседе с ТАСС заявил посол Гвинейской Республики в Москве Ньянкой Аба.

"В сфере культурно-образовательного сотрудничества с Российской Федерацией нашей стране предоставляются квоты. В прошлом году Россия выделила 150 мест по самым разным направлениям - техническим, социальным - для обучения наших студентов", - сказал дипломат. По словам посла, всего сейчас в России учится около 500 гвинейских студентов по стипендиям, предоставляемым в рамках сотрудничества Гвинеи и РФ. Из них 77 человек должны вернуться на родину, чтобы трудоустроиться, добавил Аба.

"В сфере подготовки военных кадров у нас тоже более 100 военнослужащих, которые проходят обучение в военных учебных заведениях Российской Федерации. Кроме того, в прошлом году около 30 сотрудников полиции также проходили обучение здесь, и к этому следует добавить несколько сотрудников подразделений быстрого реагирования, прошедших подготовку в России", - указал дипломат.

Посол пояснил, что в контексте подготовки гражданских кадров на 2025 год для гвинейских студентов в России предусмотрена квота в 150 мест. "Это направление развивается. В контактах с российскими властями мы просим увеличить квоту, предоставляемую Республике Гвинея", - заключил дипломат.