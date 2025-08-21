В Махачкале прошла первая экскурсия с тифлокомментированием

На мероприятии рассказали о памятниках и культурных учреждениях столицы Дагестана

МАХАЧКАЛА, 22 августа. /ТАСС/. Первая экскурсия с тифлокомментированием прошла по центральному проспекту имени Расула Гамзатова в Махачкале. Об этом сообщает Министерство культуры Дагестана.

"Ее провела главный библиотекарь отдела абонемента Национальной библиотеки Республики Дагестан им. Р. Гамзатова, единственный специалист в республике по тифлокомментированию Зайнаб Кадилаева. Она рассказала о памятниках и культурных учреждениях столицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инициатива проведения тифлоэкскурсий в Дагестане - важный шаг к созданию инклюзивной культурной среды.

"Незрячие дети прикоснулись к культуре в прямом смысле слова - они детально изучили барельефы, расположенные на фасаде Русского театра, а в Национальной библиотеке им. Расула Гамзатова гости с нарушением зрения изучили эксклюзивные издания и т. д. Следующую экскурсию планируется провести в сентябре для людей всех возрастов",- добавили в ведомстве.