Из них порядка 30-40 заканчиваются гибелью людей, уточнил зампред комитета Госдумы по туризму

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Спасатели ежегодно фиксируют в России от 150 до 200 несчастных случаев в горах, причем каждый 5-й из них - с летальным исходом. Об этом сообщил ТАСС зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов ("Единая Россия").

"Согласно статистике МЧС России, ежегодно в стране фиксируется от 150 до 200 несчастных случаев в горах, из которых около 30-40 заканчиваются гибелью людей", - сказал он.

За последнее время произошло несколько резонансных происшествий с альпинистами. Так, двое альпинистов из Перми погибли во время восхождения в ущелье Адыл-су в Кабардино-Балкарии. В Киргизии идет операция по спасению российской альпинистки Натальи Наговициной, которая сломала ногу при спуске с пика Победы и остается на площадке на высоте 7,2 тыс. м над уровнем моря.