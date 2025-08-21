В ОП разъяснили, когда водители могут выезжать на обочину

Это разрешено при ДТП, аварии коммунальных сетей или объектов, наличии на дороге другого препятствия, блокирующего движение

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Водители могут передвигаться на машине по обочине только в экстренных случаях и при наличии объективных факторов, мешающих проезду. Об этом рассказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Согласно п. 9.9 ПДД РФ, по обочине запрещено передвижение. Если есть объективные причины, то передвижение по обочине возможно", - сказал он.

К таким причинам относятся "ДТП, авария коммунальных сетей или объектов, наличие на дороге другого препятствия, блокирующего движение". "То есть, если другого безопасного способа объехать такой участок дороги нет и это крайняя необходимость - можно воспользоваться обочиной", - разъяснил эксперт.

"В таком случае наказания непосредственно от инспектора можно будет избежать, - уточнил Машаров, - но если придет штраф, то его надо будет оспаривать".

Есть и несколько других оснований для выезда на обочину. "Для остановки транспортного средства на обочине и при выезде с нее в местах, где разрешена остановка или стоянка. При развороте, если автомобилю недостаточно места для маневра. При этом нужно уступить дорогу попутным и встречным транспортным средствам", - перечислил эксперт такие ситуации.

Коммунальным службам и спецтехнике позволено производить необходимые дорожные работы на обочине. Также на нее может выезжать грузовой транспорт, который доставляет товар к торговым точкам, предприятиям или почте и не имеет другой возможности для проезда. При этом водитель обязан обеспечить безопасность для всех окружающих его транспортных средств и пешеходов.