Это связано с разрушением дорожного полотна

МАГАДАН, 22 августа. /ТАСС/. Участок дороги Палатка - Кулу - Нексикан на 356-м км закрыт для проезда из-за разрушения дорожного полотна. Это связано с обильными осадками, прошедшими на минувшей неделе, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства области.

"На 356 км автомобильной дороги Палатка - Кулу - Нексикан введено ограничение на движение всех типов транспортных средств в связи с разрушением дорожного полотна", - сообщили в министерстве.

Сейчас в регионе перекрыто несколько участков дорог - из-за обильных дождей дорожное покрытие оказалось повреждено или проезд затоплен. Полностью восстановить движение на всех трассах в области планируется к концу текущей недели или к началу следующей. Накануне губернатор Сергей Носов провел совещание по ликвидации последствий циклона, прошедшего по территории региона, на котором озвучил несколько решений, связанных с устранением последствий сильных дождей в Магаданской области.