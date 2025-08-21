На Камчатке запуск новой краевой больницы запланировали на сентябрь

Строительство объекта завершили

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 августа. /ТАСС/. Новая Камчатская краевая больница, строительство которой полностью завершено, готовится к приему первых пациентов в сентябре. Жители теперь будут получать высокотехнологичную медицинскую помощь, не выезжая за пределы края, сообщается на сайте краевого правительства.

"С вводом больницы будут представлены дополнительные возможности. Больница полностью готова к вводу, ее запуск запланирован на сентябрь. С учетом значимости этого объекта сейчас ведется тщательная работа по подготовке к открытию. Новая больница с новейшим оборудованием и комфортными условиями труда - это мощный магнит для медицинских кадров. Врачи и медсестры стремятся работать там, где есть возможности для профессионального роста, где используются современные технологии. Мы создаем такие условия", - приводятся в сообщении слова губернатора Камчатки Владимира Солодова.

Он добавил, что строительство объекта полностью завершено, сейчас ведется его лицензирование, после чего начнется переезд персонала и прием первых пациентов. В больницу удалось закупить и установить порядка 700 единиц новейшего медицинского оборудования, позволяющего проводить диагностику и лечение на высоком уровне.

Здание краевой больницы на Камчатке является долгостроем. Ее возведение власти региона обещали начать еще в 2009 году, однако к работам приступили лишь пять лет спустя. В 2018 году Камчатскому краю было выделено на реализацию проекта из федерального бюджета более 4 млрд рублей, но в итоге финансирование было приостановлено из-за неиспользования средств. Сроки сдачи объекта переносились несколько раз, активная фаза работ началась только в 2021 году.