МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Число вузов, в которых предусмотрен перевод женщин, родивших ребенка в период обучения, с платного на бюджетное место, по данным ежегодного мониторинга, составило 313. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"По данным ежегодного мониторинга Минобрнауки России, в 313 вузах предусмотрен перевод женщин, родивших ребенка в период обучения в вузе, с платного на бюджетное место. Всего указанную меру поддержки получили 456 женщин, обучающихся в настоящее время. Из них 261 - за 2024 календарный год", - говорится в сообщении.

Такая возможность и соответствующий порядок определены приказом Минобрнауки РФ "Об утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное" от 6 июня 2013 года.

В ведомстве также рассказали, что в 442 вузах предусмотрена выплата материальной помощи женщинам, родившим ребенка в период обучения. Выплаты получили 7 206 обучающихся женщин, из них 4 425 - за 2024 год.

По информации Минобрнауки, оказание единовременной материальной помощи студенткам, вставшим на учет по беременности в ранние сроки, предусмотрено в 240 российских вузах. Такие выплаты получили 7 206 женщин, обучающихся сейчас, из них 1 182 - за прошлый календарный год, уточнили в ведомстве.